L'image, le chiffre, la déception... 5 faits marquants du Monte-Carlo remporté par l'ogre Sébastien Ogier

Ni défaitiste, ni optimiste, Thierry Neuville a livré une analyse assez lucide après avoir terminé à la troisième place du Monte-Carlo, à distance respectable de Sébastien Ogier et Kalle Rovanpera.

"On a rapidement compris qu'on n'était pas au niveau des Toyota, et on n'a jamais trouvé ce qu'il fallait pour rivaliser avec eux. Je ne pense pas que c'est trop inquiétant : on connaît leur niveau de performance, mais ils ont aussi connu des rallyes plus difficiles l'an passé, surtout en deuxième partie de saison. Il ne faut pas tirer la sonnette d'alarme, au Japon lors de la dernière manche de la saison passée, nous étions beaucoup plus performants que les Toyota et on réalise le doublé. Il n'y a pas de quoi paniquer, mais il va falloir se cracher dans les mains et se donner à fond sur chaque rallye."