L'image, la surprise, le flop... 6 faits marquants du Rallye de Suède

Au classement des pilotes, Ott Tanak totalise 41 unités, soit trois de mieux que Kalle Rovanpera (38) et neuf de mieux sur Thierry Neuville (32). Suivent Elfyn Evans (29), Sébastien Ogier (26) et Craig Breen (19). La bagarre fait rage du côté des constructeurs également : Toyota compte 80 points, Hyundai 66 et Ford 51.

L’indécision est totale et risque bien de nous tenir en haleine durant de longs mois. "C'est un peu ce qu'on a vu les dernières années hormis en 2022 où Toyota était dans une autre division la première partie de la saison. On s'attend à avoir des bagarres intenses sur tous les rallyes", a précisé Thierry Neuville à ce propos.