Dans le coup pour jouer la victoire au début de la deuxième journée, Kalle Rovanpera a attaqué de manière constante, bluffant une nouvelle fois toute la concurrence. En six spéciales, dans des conditions trempées et plus que piégeuses, il a réalisé deux deuxièmes temps et trois meilleurs chronos.

Il colle cinq secondes à son plus proche poursuivant dans l’ES11 et enfonce le clou dans la suivante, reléguant le deuxième de la spéciale à 6,6 secondes. Une maitrise géniale, un message clair aux adversaires également.