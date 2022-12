L'îlot Aldi-Trafic de Chênée sera rasé et transformé en parc

"Vous me l’apprenez, annonce un commerçant du quartier. C’est une très mauvaise chose. C’est déjà une zone sinistrée. Si on enlève ce qui servait aux gens pour faire leurs courses, ce n’est pas cela qui va donner de la vie au quartier ". Lui-même sinistré, Nico est plutôt pessimiste avec son snack Pita. Et d’ajouter : "On est resté près d’un an presque fermé".

La gérante d’un magasin de vapoteuses est bien plus optimiste : "ça peut être bien, à partir du moment où cela ne reste pas comme cela, car là c’est sinistré et affreux. Cela ne donne pas envie".