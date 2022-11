L’illusionniste GUS est prêt à bluffer le public belge du 18 au 20 novembre

Sincèrement, qui peut résister au plaisir de se laisser attraper par un illusionniste ? En voici un qui jongle avec notre soif de rationalité. Il s’appelle Gus, il est français et va nous sidérer. Du 18 au 20 novembre, Gus l’illusionniste donne son spectacle chez nous. Sa dextérité est franchement géniale ; il l’a améliorée depuis des années, notamment à l’occasion de concours ou de divertissements télévisés, qui l’ont rendu bien populaire, et de plus en plus exigeant avec lui-même.

Augustin Petit, c’est son vrai nom, avait réussi brillamment des études de management, avant de tomber dans la marmite de potion. Aujourd’hui, il est bluffantissime, mais aussi rigolo, et même un peu romantique dans les coins...