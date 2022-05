L’île Robinson à Visé : de l’aviron et de la voile pour tous !

Sécurité oblige, l’équipe a attendu la fin de l’orage pour tester l’aviron, une discipline olympique depuis 1900. Sport complet par excellence, l’aviron s’apprivoise assez vite grâce aux bons conseils du moniteur du Centre nautique. Très vite, les sensations sont enivrantes. On glisse à fleur de l’eau sans trop d’efforts dans un joli mouvement synchronisé. Le plus déroutant est d’évoluer dos au sens de la navigation. Il faut donc juste se laisser guider en toute confiance par le moniteur et l’initiation peut très vite devenir une passion.

Les vents irréguliers de cet après-midi de mai ne nous ont pas permis de tester les voiliers mais ici, on apprend la maîtrise des Laser, Optimist, en stage ou en perfectionnement.

Pour toutes informations : https://sites.google.com/view/rcnvnew/accueil/?fbclid=IwAR2ZvaO-DDKhpEWHC0opRKB_Vd8voTuuO3xUd8wGqNoK4XDoQO6