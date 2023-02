L’île Maurice placée en alerte à l’approche d’un cyclone

Maurice était en alerte lundi à l’approche d’un cyclone tropical intense baptisé Freddy, avec des vols annulés et des transports publics interrompus dans cette île de l’océan Indien, selon les autorités.

Les Services météorologiques mauriciens (MMS) ont émis un avertissement de cyclone de classe 3, indiquant que des rafales de vent pourraient atteindre 300 kilomètres à l’heure. Dans ce bulletin, il est précisé que Freddy se trouvait à 07h00 (04h00 heure belge) à environ 275 kilomètres au nord-est de Maurice et qu’il se déplaçait vers l’ouest-sud-ouest à une vitesse d’environ 30 kilomètres à l’heure.

"Sur cette trajectoire, Freddy continue de s’approcher dangereusement de Maurice et représente une menace directe pour l’île", ajoute cet avertissement en prédisant "une détérioration rapide du temps" en milieu de journée et "des conditions cycloniques" dans l’après-midi. Freddy, qui est susceptible de provoquer des inondations côtières, pourrait passer à environ 120 kilomètres au nord nord-ouest de Maurice à son point le plus rapproché en début de soirée.