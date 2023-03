L’île Maurice : le road trip de l’équipe !

Dernier refuge du Cardinal de Maurice, petit oiseau à reconnaissable grâce à sa capuche orange. Il fait partie des 100 espèces les plus menacées de la planète. Sur l’île aux aigrettes, les scientifiques ont reconstitué le milieu ainsi qu’une pouponnière où se reproduire.

La tortue d’Aldabra, espèce la plus proche des tortues de l’île Maurice, qui elles ont disparu l Elle a été récemment ramenée des Seychelles. Elles peuvent atteindre un mètre vingt, peser deux-cents cinquante kilos et vivre plus de cent cinquante ans. Elles peuvent rester six mois sans boire !

Le geiko orné de Maurice, une espèce unique au monde, un véritable petit bijou de la nature. Une douzaine de centimètres. Les geikos ont sous leurs doigts des millions de sétules, qui agissent de la même manière qu’un adhésif ou velcro.