L'île Maurice balayée par les pluies à l'approche d'un cyclone

Les autorités de l'île de La Réunion, située après Maurice sur le trajet du cyclone et qui l'attend dans la nuit de lundi à mardi, ont également placé ce département français en alerte météorologique.

A Madagascar, plus à l'ouest, le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) a annoncé dans un communiqué que Freddy était attendu à partir de mardi soir "avec des vent autour de 175 km/h et des rafales de 250 km/h au moment de l'impact".

Il met en garde contre de fortes précipitations, une "mer très grosse à énorme" ainsi qu'un "risque important d'inondations côtières" et invite les usagers de la mer à ne plus sortir en raison des "houles cycloniques" générées par l'ouragan.