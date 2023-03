L’île de Tulipatan un opéra jeune public au PBA, gagnez deux places !

Une œuvre d’Offenbach, à destination des enfants, qui s’en donne à cœur joie sur le pouvoir et ses dérives.

L’Ile de Tulipatan, opéra-bouffe en un acte, est une aventure musicale singulière et épatante à vivre en famille. Dans un décor qui veut susciter l’émerveillement, cette nouvelle adaptation participative, drôle et audacieuse, invite petits et grands à briser les stéréotypes. Encore tout à fait d’actualité, l’œuvre d’Offenbach dévoile joyeusement un chant à la liberté et à la tolérance. Un modèle du genre.

