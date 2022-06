"L’île de plastique" ou la désolation en mer Méditerranée

En 2017, on commençait à entendre dans les médias qu’il existerait une véritable île de déchets plastiques au large de la Corse. La pollution envahirait l’île de beauté, m ais qu’en est-il exactement ?

En seulement quelques décennies, les mers et les océans sont devenus de véritables décharges, menaçant les écosystèmes marins et au passage, notre santé. Les rejets de plastiques en mer sont essentiellement dus à notre mode de consommation consumériste basé sur les plastiques à usage unique.

Alors à la question : cette île de plastique existe-t-elle réellement en Corse ? La réponse est non, mais la réalité est en fait plus insidieuse. Comme l’explique dans ce documentaire François Galgani, directeur de recherche à l’institut français de l’exploitation de la mer, la Méditerranée connaît trop de turbulences, ce qui empêche qu’il y ait une concentration et une accumulation de déchets stagnants. C’est là qu’on comprend que ces déchets sont bel et bien présents dans la mer mais sont en quelque sorte très éparpillés, de taille minuscule - d’où le nom de microplastiques -, ce qui les rend moins impressionnants et leur confèrent un caractère davantage vicieux. Ces milliards de petits déchets le long des côtes finissent par être ingérés par les poissons et donc par nous-mêmes.

Enfin, ce phénomène de pollution n’est évidemment pas spécifique à la Corse, c’est un phénomène généralisé. Ainsi, on estime que 600.000 tonnes de déchets sont déversés dans la Méditerranée chaque année, faisant de cette mer, l’une des plus polluées du monde.

Ce documentaire fouillé répond aux questions des menaces que les plastiques font peser sur l'environnement, et sur notre santé et celle des écosystèmes marins. Mais il montre aussi les solutions qui peuvent être envisagées en Corse pour lutter contre ce fléau gravissime.

L'île de plastique, un documentaire à voir sur La Trois ce lundi 20 juin à 2àh30 et en replay sur Auvio.