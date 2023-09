"L’île de Pâques engloutie": quand le tourisme de masse devient une menace pour l’environnement et la culture des locaux

Connue avant tout pour ses statues, l’île de Pâques est aujourd’hui prise d’assaut par les touristes. À travers son documentaire "L’île de Pâques engloutie", disponible dès maintenant sur Auvio, un écologiste originaire de la région montre quelles conséquences a pu avoir cette évolution sur les populations autochtones à travers plusieurs témoignages.

Avec son patrimoine archéologique sans pareille et ses splendides paysages, l’île de Rapa Nui est depuis plusieurs siècles entourée d’une aura mystique, qui contribue à entretenir la fascination qui s’exerce à son égard. Plus connu sous le nom d'île de Pâques, ce territoire appartenant à l’état chilien attire ainsi chaque année de plus en plus de touristes, venus admirer de leurs propres yeux les célèbres statues des Moaïs. Un état de fait loin de faire l’unanimité auprès des autochtones, qui depuis quelque temps voient leur île subir de nombreux changements. Routes asphaltées, centre commercial, bungalows… L’espace a peu à peu été adapté pour les vacanciers, au détriment de l’environnement de Rapa Nui, désormais pollué par d’importantes quantités de déchets en plastique.