L'île de Bréhat limite la fréquentation pour "mieux accueillir".

A 10 minutes de la côte, près de Paimpol, ce confetti de granit rose de 3 km² où vivent à l'année "422 habitants" compte "75% de résidences secondaires" et a reçu en 2022 "450.000" visiteurs.

Pour la première fois cette année, du 14 juillet au 25 août, l'accès à Bréhat sera limité à 4700 passagers sur les bateaux de 8h30 à 14h30 du lundi au vendredi. Avec les diverses exceptions, le chiffre pourra monter jusqu'à "5340/jour", a rappelé Olivier Carré lors d'une réunion publique le 23 juin devant une vingtaine d'îliens.

Tous semblent a priori partager le constat du maire : "Les infrastructures sont saturées", à commencer par les sanitaires.

Et, par endroits, "l'environnement est de plus en plus dégradé", comme sur certains chemins où la lande disparaît sous l'effet des piétinements.

Même des commerçants s'avouent parfois débordés. "On fait 60/70 couverts si on veut faire de la qualité. Quand il y a trop de monde, ce n'est plus possible", reconnaît Arnaud Guiné, 36 ans, employé dans une crêperie.