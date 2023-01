L’œil sur le monde : le foot, Bolsonaro, Lula et la démocratie, l’année contrastée du Brésil

Le football si important dans ce pays a été aussi au centre de l’actualité 2022, en tonalité morose, avec la mort de Pelé et une performance très décevante de la Seleçao.

Le pays a été très choqué de constater que, même ses anciens coéquipiers qui ont été champions du monde, grâce aux buts de Pelé, ne sont pas venus. De même, le sélectionneur actuel ne s’est pas déplacé.

Cela souligne une nouvelle fois un profond divorce qui existe aujourd’hui entre le public et sa Seleçao et qui a été très fort à la dernière coupe du monde. La plupart des joueurs sont partis très jeunes du Brésil et ont perdu contact avec leur pays natal. Ils sont extrêmement riches et le montrent, comme au Qatar, où ils sont allés dans un restaurant de luxe manger de la viande hors de prix recouverte de feuille d’or… Alors qu’au Brésil près de 30 millions de personnes souffrent de la faim.

Le peuple ne se reconnaît plus dans ses joueurs qui sont perçus comme des millionnaires européens, arrogants et distants. Et le fait qu’ils ne se soient pas déplacés pour Pelé, n’a rien arrangé. 2022 pourrait rester comme l’année du divorce entre Seleçao et public.