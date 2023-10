L’œil sur le monde : la solidarité européenne passera-t-elle l’hiver ?

Il en sera d’autant plus lourd, cet effort, que la Russie, elle continue d’exploiter chaque fissure européenne. Elle continue de déployer sa guerre "liminale", cette manière de combattre – hors du champ de bataille – à la limite, donc et avec des armes non conventionnelles.

Il en est ainsi quand Moscou pèse artificiellement sur les prix du gaz ou ceux des produits agricoles. Il en est encore ainsi quand les milices Wagner – au nom de Moscou – mettent l’Afrique à feu et à sang. Ainsi encore des médias portés par la Russie et qui diffusent des fake news à tout va. Ainsi encore des victoires des partis d’extrême droite soutenus financièrement par le Kremlin. L’enjeu est là : déstabiliser les alliés et les soutiens revient à affaiblir l’Ukraine. (À ce sujet, lire Le Grand continent, à qui bénéficie le ralentissement du conflit ; et Le Temps, quand la guerre est si simple, 2 octobre 2023.)

De là découle la nécessité pour les démocraties européennes d’expliquer les raisons de leur soutien à Kiev. Cette guerre est loin d’être aussi simple que l’on voudrait parfois le croire. Le consentement à un soutien prolongé à l’Ukraine passera par un inlassable effort d’explication, écrit Le Monde, ce mardi. S’en aller à Kiev proclamer sa solidarité, est-ce alors un geste fort des dirigeants européens, ou plutôt, un devoir de démocrate ?

Cela suffira-t-il à contrer les manœuvres du Kremlin ? L’hiver prochain nous le dira.