L’œil sur le monde : l’Ukraine cible la Crimée et revendique la mort d’un vice-amiral russe

Premier constat. L’opération menée vendredi est présentée par les services spéciaux de l’armée ukrainienne comme une totale réussite. Bilan revendiqué par Kiev : 33 officiers russes, un vice-amiral, le bâtiment, lui-même, ainsi que deux éléments importants de la flotte (le navire de débarquement, Minsk et un sous-marin, le Rostov-sur-le-don). Dans un premier temps, Moscou a confirmé la frappe, admettant la mort d’une personne, puis a retiré son communiqué.

Viktor Sokolov a été nommé à la tête de la flotte russe en mer Noire en août 2022. Il a remplacé à ce poste Igor Ossipov, limogé après la perte du navire amiral le Moskva. Sokolov devait donc faire oublier la perte de ce bâtiment et renforcer les défenses russes dans la région. Sa mort, ainsi que celle de ces officiers subalternes, si elles sont confirmées, signifierait un chamboulement de la ligne hiérarchique russe.

Depuis 3 mois maintenant, l’Ukraine cible régulièrement des objectifs russes dans la péninsule de Crimée. Ce lundi soir, encore, des sources russes ont évoqué une attaque au missile Storm Shadow. C’est ce dispositif, livré par les Britaniques, qui aurait été utilisé le 22 septembre sur le QG de Sébastopol.



Frapper la Crimée pour disperser les forces russes

En visant la péninsule, Kiev poursuit plusieurs objectifs.

SI la cible primaire (le QG, les militaires présents et les éventuels éléments de la flotte russe présents) est un objectif important, frapper la Crimée à cet endroit n’est pas qu’une réussite militaire et technique. En multipliant les opérations dans cette région, Kiev maintient ses revendications sur ce territoire annexé par la Russie en 2014. De la sorte, l’Ukraine écarte toute hypothèse d’un règlement du conflit qui se solderait par l’abandon de la Crimée. Par ailleurs, depuis l’annexion russe, la Crimée a été présentée en Russie comme une zone touristique. Apporter l’insécurité et la guerre en cet endroit est aussi un message à destination de la population russe. Enfin, l’Ukraine imprime une nouvelle fois un nouveau rythme au conflit. Là où de nombreux analystes ont pu souligner la lenteur de la contre-offensive, l’Ukraine s’octroie avec cette opération une forme de coup d’éclat, bien nécessaire après la difficile semaine diplomatique de Volodymyr Zelensky.

Pour autant, l’analyse reste. La contre-offensive peine à donner des résultats. Et l’Ukraine se voit forcer d’envisager une guerre de long terme. Dans ce schéma tactique, perturber la hiérarchie militaire ennemie et forcer la Russie à disperser ses forces, pour organiser une défense aérienne efficace peut se révéler payant. D’autant plus payant qu’en repoussant les forces russes en mer Noire, l’Ukraine peut espérer reprendre les exportations de céréales par voie maritime.