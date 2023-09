L’œil sur le monde : l’âge et la santé de Joe Biden inquiètent de nombreux Américains

Joe Biden compte bien se représenter pour la prochaine élection présidentielle aux Etats-Unis en novembre de l’année prochaine, soit dans un peu plus d’un an.

Mais la santé et l’âge du président Biden interpellent encore une fois, avec son attitude dimanche dernier, le 10 septembre 2023, lors d’une conférence de presse à l’occasion d’une visite diplomatique au Vietnam : il parle de sa relation avec le président chinois, puis d’un coup, il dit qu’il va au lit : "I am going to bed".

Dans cette conférence de presse, il se perd également dans une comparaison avec un soi-disant film de John Wayne. Et vers la fin de la conférence, il commence à parler du tiers-monde, puis il veut corriger le terme tiers-monde. Il s’emmêle les pinceaux. Et sa porte-parole décide de l’interrompre et clôture la conférence : "Thank you everybody", merci tout le monde.

Certes, le président semblait fatigué à cette conférence, ce qui peut expliquer ses hésitations ; mais une fois de plus, ses hésitations inquiètent de nombreux Américains et donnent du grain à moudre aux Républicains.

Joe Biden veut se représenter "parce que la démocratie est en jeu"

Ce lundi 18 septembre 2023, Joe Biden a défendu sa décision de se représenter face aux critiques sur son âge. Il a dit qu’il avait conscience des interrogations sur son âge, mais qu’il se présentait "parce que la démocratie est en jeu" avec Trump comme possible candidat républicain.

Cela signifie que s’il est élu pour un second mandat, il restera à la Maison Blanche jusqu’à ses 86 ans.

Les trois quarts des Américains doutent de sa capacité à relever ce défi d’un second mandat, c’est ce que révèle une récente enquête d’opinion de CNN. Les Américains s’inquiètent aussi de sa vitalité physique et de ses capacités mentales.

Et c’est vrai que le président Biden enchaîne les gaffes. Il avait ainsi lu les consignes d’un prompteur lors d’un discours à la TV ou encore qu’il avait confondu les Iraniens et les Ukrainiens. Entre autres. Sans compter le fait qu’il a trébuché à plusieurs reprises et que sa démarche est assez précautionneuse.

Et même si le dernier bilan médical de Joe Biden – qui remonte à février dernier – le décrivait comme "vigoureux" et en "bonne santé", rien n’y fait, dans les sondages, son âge est son principal handicap.

La Maison Blanche tente de détourner l’attention

Pour détourner l’attention des Américains sur son âge, Joe Biden met en avant ses réussites économiques, sociales et internationales.

Il est revenu du G20 en Inde, il y a une semaine, en se vantant d’avoir "renforcé le leadership des Etats-Unis sur la scène internationale". Mais mettre l’accent sur le plan international, est-ce la bonne stratégie ? Quand on sait que la majorité des électeurs américains ne s’intéressent pas aux enjeux internationaux… sauf quand des soldats américains sont impliqués.

Sur le plan intérieur, Joe Biden vante aussi ses réussites sociales et économiques. Les indicateurs sont plutôt au vert et le président démocrate met en avant ses fameux "Bidenomics", ses grands plans d’investissements.

Ce n’est pas tout, le président démocrate attaque aussi Donald Trump sur le plan économique depuis la semaine dernière. Il critique les "MAGAnomics". MAGA, c’est le slogan de Trump "Make America Great Again", "Rendons sa grandeur à l’Amérique". Et bien, pour Biden, les "MAGAnomics", c’est un échec.

Joe Biden se défend, il attaque. Mais ça ne suffit pas, son âge le rattrape. Dans les sondages, le démocrate est au coude-à-coude avec Trump, dans l’éventualité d’une nouvelle confrontation entre les deux hommes pour la prochaine présidentielle.

L’âge de Trump gêne moins les électeurs

L’ancien président républicain a 77 ans. Et même si les Américains parlent de sa forme physique, de son poids… son âge ne fait pas l’objet d’autant de débats que pour celui de Joe Biden.

Et quand on interroge Trump sur son propre âge, il esquive et en profite pour enfoncer Biden. C’est de bonne guerre; comme ce dimanche dernier sur la chaîne NBC, où a il précisé : "Je suis loin des 80 ans", tout en ajoutant "Biden n’est pas trop vieux, mais je pense qu’il est incompétent, est que c’est un plus gros problème".

Les partis préparent-ils des candidats alternatifs à Trump et Biden ?

Officiellement, les deux camps sont derrière leurs deux champions. Démocrates et Républicains sont paniqués et veulent éviter la division du parti. Donc ils font bloc.

Mais les seconds couteaux se préparent. Ron DeSantis chez les Républicains, le gouverneur de Floride, et Gavin Newsom chez les Démocrates, le gouverneur de Californie, se sont mis d’accord pour s’affronter lors d’un débat à l’automne, au grand dam des partis.

Ce débat aura une double utilité pour eux. Ils sont en embuscade chacun de leur côté… au cas où, pour la présidentielle de 2024. Et s’ils restent dans l’ombre cette année encore, ce n’est pas grave, ils se positionnent aussi en vue de la présidentielle de 2028.