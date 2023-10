L’œil sur le monde : Israël face au défi des crimes de guerre du Hamas

Si Israël et ses citoyens vivaient déjà dans un contexte sécuritaire tendu, il se retrouve aujourd’hui – suivant les mots même du Premier ministre Benjamin Netanyahu – jeté dans la guerre.

Une guerre à laquelle ne se livrent pas deux États (Israël ne reconnaît pas l’existence d’un État palestinien.) Une guerre qui n’affronte pas deux armées (le Hamas, s’il a démontré sa capacité offensive et meurtrière, n’est en aucun cas l’armée régulière d’une structure étatique.) C’est donc la guerre d’une armée et d’un pays contre le terrorisme.

C’est ce qui rend d’autant plus complexe la suite de l’analyse. En droit international, dès lors qu’un conflit se joue, des règles s’imposent aux États. Respecter les civils, empêcher les dommages superflus, s’interdire toute discrimination – et par voie de conséquence, distinguer les non-combattants des combattants que l’on affronte. Dans le même ordre d’idée, la proportionnalité s’impose aux parties. En résumé, une fois l’ennemi désigné, il conviendrait de ne s’en prendre qu’à lui.

Il va sans dire, au vu du bilan humain, au vu des exactions commises qu’à aucun moment les terroristes du Hamas n’ont observé la moindre de ces règles. Autant les objectifs visés (un festival de musique, des civils dans les villages alentour) que le modus operandi des attaques indique – du reste – que dès leur planification, aucune de ces attaques n’aurait été réalisable sans violer consciemment et sciemment ces règles. Il appartiendra à la justice de déterminer les responsables de ce qui constitue déjà des crimes de guerre.

Pour sa part, Israël agit comme en mesure de riposte. C’est – identifie une partie de la presse - l’escalade ou l’engrenage qui s’enclenche là dans une spirale du pire. Par une chronique dans The Guardian, une journaliste irano-israélienne appelait son pays à se garder de tout désir de vengeance. Cela – explique-t-elle – va à l’encontre de la justice. Cela n’amène que la violence. En somme, la vengeance vient gommer la ligne rouge de la morale d’un État et plus pragmatiquement encore, viendra immanquablement jouer à l’opposé de l’exigence de sécurité légitime que les Israéliens sont en droit d’exiger de leur gouvernement.