L’Œil sur l’Europe : un sommet informel sans claquette, ni sangria

Le prochain élargissement ne devrait pas se faire avant 10 ou 15 ans. Ce n’est donc que le début de la réflexion. Le problème c’est que depuis quelque temps, l’Europe passe d’une crise à l’autre. Brexit, Covid, Ukraine et aujourd’hui la migration. Il y a toujours une urgence pour chasser l’autre. Les Européens sont champions pour réparer les fuites, un moins pour les grands travaux d’infrastructure. Pourtant si l’Union doit se transformer, c’est dès aujourd’hui qu’il faut s’y mettre. D’autant plus que dans la construction, les délais ne sont jamais tenus et ça coûte toujours plus cher que ce qu’on avait prévu.