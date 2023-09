Pour ces élections, le PIS tire également sur de vieilles ficelles comme cette demande récurrente faite à l’Allemagne de payer 1300 milliards d’euros de dommages de guerre. Un dossier qui refait surface à chaque élection. Berlin reste un des punching-balls préféré du gouvernement polonais.

Habituellement, le chancelier allemand encaisse sans broncher mais cette fois-ci Olaf Scholz contre-attaque. Il demandant des comptes au gouvernement polonais englué dans un scandale de trafic de visas, des milliers de migrants en auraient profité pour entrer illégalement sur le territoire européen. Et pour joindre le geste à la parole, il rétablit les contrôles à sa frontière avec la Pologne…

Rien de plus normal, là encore, il y a de l’élection dans l’air… La semaine prochaine, le Land de Bavière et celui de Hesse renouvellent leur parlement. Alternativ für Deutschland (AFD), le parti d’extrême droite, a le vent en poupe, les sociaux-démocrates du SPD eux sont dans les choux. Dans ces cas-là, il est toujours bon de menacer de fermer ses frontières. Ça rassure les électeurs et tant pis si l’Allemagne a toujours été l’un des plus fervents partisans de la libre circulation.