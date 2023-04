L’œil de Jam : vous avez dit clips ?

King Krule

Dix ans après la sortie de son premier album Six Feet Beneath The Moon, le chanteur et musicien britannique King Krule revient en grandes pompes et annonce un quatrième disque intitulé Space Heavy, qui paraitra le 9 juin prochain. En guise de teaser, on a déjà pu entendre le sublime “Seaforth”, ballade mélancolique à la croisée entre le rêve et le réel, qui renforce la vulnérabilité poignante de cet artiste-génie. Signé Jocelyn Anquetil, le clip qui accompagne le morceau est aussi doux que décalé, plongeant la tête la première dans les rêves mystérieux du King. Avis aux amateur·ices de chiens : il y a deux Golden retrievers dans l'affaire.