L’œil de Jam : vous avez dit clips ?

Caroline Rose - Tell Me What You Want

Pas plus tard que demain, l’étoile montante du pop-rock américain Caroline Rose sortira son deuxième album, The Art Of Forgetting. Tandis qu’on trépigne d’impatience de découvrir la suite du fulgurant Superstar sorti en 2020, on s’est re maté le clip du single “Tell Me What You Want” dévoilé il y a quelques semaines. Un film en plan séquence co-réalisé par l’artiste en personne, qui se met en scène dans plusieurs décors au goût de dancefloor, d’eau chlorée et de lumière printanière.