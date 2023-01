L’œil de Jam : vous avez dit clips ?

Peet - Ok Ok

Il y a quelques semaines, l'un des rappeurs les plus en vogue de la capitale nous régalait les oreilles avec un single tout frais. J'ai nommé : "Ok Ok". Un titre percutant, rythmé et ultra dansant qui reflète le style faussement nonchalant de cet artiste aux punchlines solaires et efficaces. En guise de clip, Peet nous livre un mini-film en accord avec sa personne : entre des face cam dans Bruxelles, un pigeon qui parle et une fausse scène au drive-in du MacDo, on y retrouve la patte DIY et décalée de cet artiste à l'univers si singulier.