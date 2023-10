L’œil de Jam : on a sélectionné les 5 clips du moment de la scène alternative

Découvert par un soir d'été au Pointu Festival dans le sud de la France, Avee Mana est assurément l'une des belles surprises de l'essor du rock alternatif français. Originaire de Marseille (en atteste la vareuse de l'OM arborée dans le clip ci-dessous), le quatuor dévoile aujourd'hui un nouveau single : "Cherry". Une véritable cerise sur le gâteau qui fait suite à l'EP "Inner Life" sorti en mai dernier. En conjuguant riffs sautillants, énergie krautrock et choeurs vaporeux qui semblent tout droit venir des 90's (Ride n'est pas loin...), Avee Mana semble avoir trouvé la recette de la potion magique. Celle qui te sort de la douche le matin et t'emmène pour une remise en forme sur les terrains d'athlétisme de Marseille. Les plus attentifs auront également remarqué la subtile référence aux Liégeois d'It It Anita sur un sticker collé sur la guitare du chanteur d'Avee Mana. Une nouvelle preuve que l'amitié franco-belge dépasse bien heureusement les terrains de foot.