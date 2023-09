L’œil de Jam : les plus beaux clips de la rentrée

Jorja Smith - Falling of flying

Une chaise de dentiste, un couloir humide et des néons couleur vermeille, c’est tout ce qu’il faut à Jorja Smith pour faire une bombe de clip. Il y a quelques jours, l’artiste britannique nous retournait le cerveau avec “Falling or flying”, petit joyau RnB que l’on retrouvera sur son prochain disque éponyme le 29 septembre prochain. En attendant l’album, on se délecte de sa voix néo-soul et des basses enivrantes, et on contemple, les yeux rivés sur l’écran, la magie de son univers : regard de feu, liping impeccable et aisance sans pareille, il en faut peu à cette artiste pour capter l’attention de son public. Tout le long du clip, les images se succèdent au rythme de la musique : Jorja Smith se ballade dans un sous-sol verdâtre au look de bloc opératoire pour finalement apercevoir la lumière au bout du tunnel.