L’œil de Jam : les plus beaux clips de l’été

Saint DX - Everyday

Le king Saint DX revient sur le devant de la scène avec “Everyday”, un titre on ne peut plus dansant teinté de touches funk et disco qui raviront votre été ! Pour accompagner cette petite pépite en bonne et due forme, l’artiste français est allé jusqu’à Londres où il a tourné, sans prétention aucune, un clip ultra stylisé aux allures de pub années nonante. Entre des plans de coupe dans la City et des effets miroirs kaléidoscopiques, on retrouve l'artiste installé sur un band de parc ou encore déambulant dans les jardins du sublime Barbican, le centre culturel à l’architecture Bauhaus qui fait la fierté de tous les Londonien·nes.