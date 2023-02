L’Œil de Jam : les meilleurs clips qu’on a vu passer

Ada Oda - AVEVO TORTO

Il y a quelques semaines, on vous faisait l’éloge de Ada Oda, le groupe liégeois qui nous en a mis plein la vue avec Niente Da Offrire, petite claque écrite en italien et soufflant un vent de fraîcheur sur la scène indie rock locale. Tout juste sorti du four, le clip de "AVEVO TORTO" est tout aussi délicieux, et laisse transparaitre l’authenticité sans limite de ce band fantastique. Au menu : tatamis, kimonos, cheveux et prises de judo.