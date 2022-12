L’œil de Jam : les meilleurs clips de cette fin d’année 2022

Little Simz vient, avec "No Thank You", de sortir l’un des albums les plus essentiels de 2022. Comme si l’écoute du disque ne suffisait pas à convaincre de sa pertinence, l’artiste britannique dévoile un court-métrage cinématographique éponyme de 11 minutes. Réalisé d’une main de maître par le photographe et cinéaste de renom Gabriel Moses, "No Thank You" révèle, avec une puissance évocatrice, l’impact des messages significatifs que l’artiste essaie de projeter sur le monde. Assurément une des plus grosses claques de cette fin d’année !