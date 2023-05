L’œil de Jam : les clips qui nous font vibrer

King Rule - If Only It Was Warmth

Pour celles et ceux qui auraient loupé le coche, on vous le remet ici : le 9 juin prochain paraitra le quatrième album du chanteur et musicien britannique King Krule, Space Heavy. Sur ce disque, on retrouvera entre autres le sublime "If Only It Was Warmth", un morceau tout en douceur qui rappelle à la fois Thom Yorke et Damon Albarn. Tout juste sorti du four, le clip qui accompagne le titre est à l’image de la musique : subtile et intime, il combine des plans fixes de l’artiste assis sur le pont d’un ferry à des images plus expérimentales, à interpréter selon l’envie du moment. Ça vous parle ? À nous aussi.