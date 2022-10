L’œil de Jam : les clips les plus dingues du moment

C’est une voix qui nous avait terriblement manqué. Le talent du regretté Mac Miller vient de resurgir en compagnie du pianiste de Jazz américain Robert Glasper. Ce dernier a profité de la sortie de l'édition supreme de son dernier album "Black Radio III" pour dévoiler "Therapy Pt. 2", un featuring réalisé avec son pote Mac Miller. Il n’avait fallu à l'époque qu’une heure au rappeur pour poser ses mots et son flow sur le beat hip-hop et les accords sublimes du pianiste américain. "Mac Miller with Rob Glasper, you know what it is". Un bel hommage à un artiste parti bien trop tôt.