L’œil de Jam : les clips du moment pour briser la morosité de l’automne

2 ans après "Drunk Tank Pink", Shame, est de retour pour nous jouer un mauvais tour. Le quatuor remuant de Brixton, a dévoilé hier un premier single, "Fingers of Steel", annonçant dans la foulée un album prévu pour le 24 février 2023. Le clip (à découvrir ci-dessous) dénonce, avec une bonne dose de second degré, les dérives narcissiques des réseaux sociaux et met en scène un Charlie Steen torse nu et survolté.

"L’obsession de soi, la flagellation par les médias sociaux et la mort sont toutes présentes dans cette performance nominée aux Oscars. Personne n’a jamais fait un clip comme celui-ci auparavant et quand vous le regarderez, vous comprendrez pourquoi" déclare avec ironie le leader de Shame. Il ajoute que ce nouvel album produit par Flood (Nick Cave, U2) "Food For Worms", sera "la Lamborghini des albums du groupe".

Shame présentera sa nouvelle mouture sur la scène de l’Ancienne Belgique, le 5 avril 2023.