C’est un retour rapide que l’on n’attendait pas forcément. 9 mois après leur brillant deuxième album, les Irlandais de Murder Capital accouche d’un nouveau single. "Heart In The Hole" présente le groupe sous un nouveau jour, résolument plus acoustique et lo-fi. Décrit comme "une vignette folk minimaliste qui se transforme en une chanson rock dynamique sur grand écran", ce nouveau morceau est une nouvelle preuve irréfutable que le quintet irlandais n’a rien perdu de sa superbe. Le clip, capturé sur film analogique par Charlie Joe Doherty, met en scène le groupe dans plusieurs quartiers de la capitale irlandaise. Un hommage à la ville qui les a vus grandir et leur a permis de parcourir le monde. The Murder Capital sera de retour à l’Orangerie du Botanique à Bruxelles le 13 octobre prochain.