L’œil de Jam : les clips de cette fin du mois de novembre

Acid Arab feat. Wael Alkak – Ya Mahla :

En 2023, Acid Arab sera de retour avec un nouvel album intitulé "٣" et c’est sur ce projet que figurera "Ya Mahla" que le duo français vient de nous dévoiler. Un long voyage de 7 minutes techno aux mélodies orientales avec un pouvoir envoûtant hors du commun. Ce titre, peut-être encore un peu plus que d’autres sonne club aux kicks prononcés et aux accents plus sombres inspirés d’une techno plus industrielle.