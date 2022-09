L’œil de Jam : Des nouveautés, des clips, de l’émotion

Loyle Carner - Nobody Knows (Ladas Road) :

Une inspiration de soul, un héritage de gospel et le flow mélancolique de l'anglais Loyle Carner, voilà la recette de ce nouveau single. Un titre qui vient en plus compléter l'actualité du jeune Londonien puisqu'il a annoncé, il y a quelques semaines, la sortie d'un nouvel album pour le mois d'octobre. Sur Nobody Knows on le retrouve entier avec une profondeur à la fois dans le texte et dans la mélodie. Le tout est accompagné d'un clip en noir et blanc pour accentuer l'ambiance dégagée.