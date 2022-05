L’œil de Jam : Ces clips qui subliment la musique

Odesza – Behind the Sun

Le duo Australien est bien de retour et arrive très vite avec un nouvel album 5 ans après le magnifique "A Moment Appart" et une pause pour se consacrer à leur deuxième projet, Bronson. Ils ont pris le temps de revenir dans leur plus pur univers, "The Last Goodbye" débarque le 22 juillet et les morceaux qui le teasent continuent d’arriver. Ici, on plonge dans les kicks puissants de Behind the Sun venus, comme on peut le voir dans le clip, d’une autre planète.