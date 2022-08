L’œil de Jam : Ces clips qui nous transportent

Ezra Collective - Life Goes On ft. Sampa The Great :

La rappeuse Zambienne basée en Australie est très en forme pour l’instant et elle le prouve encore en tant qu’invitée sur ce titre des londonniens d’Ezra Collective. Après le succès de "Victory dance" il y a quelques mois, ce nouveau morceau du collectif jazz à la sauce 2022 va sans aucun doute connaître le même chemin. "Life Goes On" est solaire, il donne la pêche et résulte d’un savant mélange de cultures retranscrites à la perfection dans la musique. Ils en profitent pour glisser la sortie imminente de leur album "Where I’m Meant To Be" prévu le 4 novembre prochain.