L’Œil de Jam : ces clips qui nous emmènent ailleurs

Gorillaz feat. Tame Impala & Bootie Brown - New Gold

Combinez la voix planante de Kevin Parker, le groove de Bootie Brown et le sens inné de la mélodie de Damon Albarn, vous tomberez illico sur le brillantissime “New Gold”, la dernière collab de ces trois gaillards. Un morceau à la croisée entre hiphop et rock psyché, qui démontre encore une fois la puissance du travail d’équipe. Pour le clip, Gorillaz a fait appel au réalisateur Jamie Hewlett, qui a tapé dans le mille : dans une ambiance scintillante et presque bling bling, les animations défilent suivant une structure kaléidoscopique, soutenue par le rythme incassable des basses et des beats. Au menue : avatars, palmiers et citylights !