L’œil de Jam : ces clips qui mettent en lumière la musique

FKJ – Different Masks For Different Days

Parti en Asie pendant le confinement pour composer son nouvel album, le Français FKJ nous est revenu avec le magnifique album 'V I N C E N T" où l’on retrouve aussi d’autres artistes comme Santana, Toro Y Moi, ((( O))) ou Little Dragon. Dans ce deuxième album, on retrouve le titre très jazzy "Different Masks For Different Days" qui vient d’être clipé. Une ambiance visuelle de rues la nuit qui colle parfaitement aux sonorités des instruments à vent et lignes de basse de l’artiste.