L’Œil de Jam : ces clips qui font rêver

Si vous étiez à Couleur Café cette année, vous n’avez pas pu passer à côté de la bête de scène qu’est Sampa the Great. Cette semaine, l’artiste zambienne revient en force avec “Never Forget”, un titre aux influences zamrock, mêlant musique africaine et rock psyché zambien des années 1970. Pour le plus grand plaisir de nos oreilles, ce morceau écrit en collaboration avec Chef 187, Tio Nason et Mwanjé figurera sur le prochain album de l’artiste, As Above, So Below. Le clip qui accompagne le titre est époustouflant, et mêle avec finesse images d’archives et quelques séquences de danse absolument magnifiques.