L’œil de Jam : Ces clips qui font briller la musique

Kayrtranada & Anderson. Paak – Twin Flame :

Ce n’est pas la première fois que les deux amis collaborent ensemble. On les avait déjà découverts sur le très bon "Glowed Up", ils ont remis ça avec "Twin Flame" et c’est excellent.

Le flow est précis et les univers des deux artistes s’y retrouvent entièrement. Visuellement on retrouve aussi Anderson. Paak aux commandes du clip dans un décor industriel en noir et blanc.