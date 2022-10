L’œil de Jam : Ces clips pour ensoleiller votre début d’automne

Little Dragon – 'Frisco' :

Le groupe suédois Little Dragon n’a pas fini de nous surprendre. Avec l’album, "New Me, Same Us" et l’EP "Opening the Door" ils avaient déjà mis la barre très haut et ce single garde le niveau. Le clip qui l’accompagne nous plonge au fin fond d’une forêt avec des silhouettes de lumière.