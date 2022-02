L’œil de Jam #9 : ces clips qui crèvent l’écran

Sortant tout droit des caves de Brighton, le quatuor indie-rock Porridge Radio nous prend par surprise et débarque avec “Back To The Radio”, un titre inédit qui figurera sur un prochain album prévu pour le mois de mai. Fidèle à l’identité grisante et poétique du groupe, “Back To The Radio” mêle la voix grave et emblématique de Dana Margolin aux sonorités pop et noise rock des guitares, batteries et synthétiseurs dans une ambiance candide et DIY. Réalisé par Ella, la soeur de Dana, le clip qui accompagne le titre rend hommage à cette atmosphère, et présente les membres du groupe dans un décor lunaire et coloré, bricolé en papier-mâcher, qui rappelle les fancy-fairs et autres spectacles de fin d’année.