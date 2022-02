L’œil de Jam #8 : ces clips qui crèvent l’écran

Le 4 mars prochain sortira Topical Dancer, l’album collaboratif de Charlotte Adigéry et Bolis Pupul. En attendant cette petite pépite, le duo a dévoilé une série de singles aussi réussis les uns que les autres, dont le petit dernier, “Ceci n’est pas un cliché”. Un titre brillant, qui va au-delà de nos attentes les plus folles : bercé par les boîtes à rythmes et les mélodies aux synthétiseurs, le morceau est maîtrisé et incroyablement dansant. Réalisé par Bob Jeusette, le clip qui accompagne le titre est fin, classe et drôle à la fois : jouant d’écrans verts et de second degré, il met en scène les deux protagonistes façon karaoké.