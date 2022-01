L’œil de Jam #7 : ces clips qui crèvent l’écran

S’il fallait retenir un clip pour donner la pêche ce serait celui-là. Avant la sortie de leur album en février, le groupe Anglais nous livre là un bout de leur enfance dans un clip coloré tout en simplicité. "Things will be fine" porte bien son nom, il suffit de regarder ce clip pour se sentir plus serein, voir évoluer Joseph et son équipe dans leur quotidien d’ado suffit à notre bonheur sur cette douce mélodie.