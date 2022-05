L'Œil de Jam #13 : ces clips qui nous fascinent

Free The Robots - Kawuda ft. Teebs

Après un magnifique EP sorti l’année dernière et quelques singles qui font du bien au moral et aux oreilles, Free The Robots refait surface avec un titre cinématographique, atmosphérique et groovy à souhait : “Kawuda”. Pour ce morceau, le producteur californien a travaillé en collaboration directe avec Teebs, membre du collectif My Hollow Drum et du duo Sons of the Morning. Le résultat est enivrant, presque psychédélique. Un sentiment renforcé par l’animation bleutée et cadencée du clip qui accompagne le titre, un visuel signé Man Mantis aux effluves d’encens, de rêve et de subconscient.