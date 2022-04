LŒil de Jam #12 : ces clips qui crèvent l’écran

Jamie xx - LET’S DO IT AGAIN

Surprise ! Pas plus tard qu’hier soir, la légende électro Jamie xx revenait sur le devant de la scène avec “LET’S DO IT AGAIN”. Un titre poignant et ultra dansant, qui, dès la première écoute, nous transporte en deux-deux dans un club plein à craquer le temps d’une soirée d’été. En guise de clip, l’artiste britannique nous propose une lyrics video des plus originales : la typographie rouge, noire et blanche évolue au rythme de la musique, et renforce l’énergie du morceau.