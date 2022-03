L’œil de Jam #11 : Ces clips qui nous mettent une claque

Chance the Rapper – Child of God

Cela faisait un moment que l’on avait plus entendu le rappeur de Chicago sur un nouveau projet. Sur une instru posées aux accents Soul et Jazz, on retrouve le flow incomparable de Chancelor Bennett aka. Chance the Rapper. Le tout enrobé par ce clip aux décors et couleurs hyper justes tout en sobriété. Un moment de vie simple qui fait du bien à voir et entendre.