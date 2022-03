L’Œil de Jam #10 : ces clips qui crèvent l’écran

Pas plus tard que ce matin, le duo noise-rock-transe La Jungle débarquait avec le clip complètement barré de “Du Sang Du Singe”, l’un des morceaux phares de leur dernier album Fall off The Apex. Réalisé par Álex Orma et produit par Czar Brussels (Stromae, Zwangere Guy, James Blake), ce clip est à l’image de la musique proposées par les deux montois : fiévreux, organique et presque sauvage, il met en scène les membres du groupe et leur entourage faussement atteints du "dancing plague", un virus extrêmement contagieux. Au menu : frénésie, intensité et dérision !