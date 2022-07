L’œil dans le rétro : le 18 juillet 1936, le coup d'État raté qui plonge l'Espagne et ses habitants dans une guerre civile

Il y a d’un côté le Front populaire et de l’autre le front nationaliste. Deux camps qui se sont affrontés dans les urnes en février 1936. Le front nationaliste recueille un peu plus de 33% des voix et échoue de justesse face au 34% du front populaire. Des deux côtés on retrouve des modérés, centre gauche ou centre droit et des radicaux, anarchistes ou communistes au Front populaire, monarchistes ou fascistes à droite.

À droite, on est persuadé que le Front populaire va faire de l’Espagne un pays communiste. À gauche, on pense que le Front nationaliste amènera un pouvoir fasciste. Communisme contre fascisme, on retrouve en Espagne l’opposition des deux idéologies totalitaires qui marquent les années 30. La victoire étriquée du front populaire n’est pas acceptée par l’autre camp notamment par une bonne partie des officiers de l’armée espagnole. C’est là que va naître le coup d’État.

Les officiers putschistes parmi lesquels on retrouve Franco sont persuadés qu’à peu près toute l’armée va les suivre. Ils se trompent. Une part importante des militaires reste fidèle à la République. Une République qui, pour se défendre, décide aussi de distribuer des armes aux civils, c’est à cela que fait référence Malraux dans sa première phrase de l’Espoir : "un chahut de camions chargés de fusils couvrait Madrid tendu dans la nuit d’été".

On a évoqué Malraux, on pourrait aussi citer Bernanos, Orwell ou Hemingway. Beaucoup d’intellectuels et d’artistes vont donner une aura internationale à cette guerre civile.