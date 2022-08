L’IFAPME lance une nouvelle formation de libraire

L’IFAPME innove pour cette rentrée scolaire en proposant une toute nouvelle formation. Il s’agit d’une formation de chef d’entreprise/libraire qui débutera le 26 septembre prochain dans le centre de Marloie (Marche-en-Famenne).

Cette formation existait déjà dans le centre IFAPME de Liège, avec quarante personnes inscrites l’an dernier. Au vu de ce succès, c’est donc tout naturellement que le directeur des centres IFAPME Luxembourg a décidé de la proposer également. "Nous sommes vraiment très heureux, explique Baudouin Stevens. C’est une formation qui a très bien marché ailleurs et pour laquelle nous avons eu une belle demande durant l’année. Nous avons déjà pas mal d’inscrits parce que c’est un secteur que les gens adorent."

Et pour être libraire, il faut une formation complète. Celle-ci s’étalera sur deux ans et proposera bon nombre de cours. "Cela demande énormément de culture mais pas seulement. Etre libraire, c’est aussi de la gestion, du marketing, de la vente, de l’aménagement d’espace. C’est très complet."

Pour donner cours, l’IFAPME a fait appel à des libraires de la très connue librairie Livre’s, située à Marche-en-Famenne. "Nous avons été contactés et nous avons trouvé cette formation super positive, explique la libraire Isabelle Lambert. Nous sommes ravis qu’il y ait un point de chute en province de Luxembourg. Maintenant, être libraire et enseignant, ce n’est pas la même chose mais je pense que ça peut être complémentaire. Cela nous demandera de l’organisation mais nous sommes une équipe et nous allons nous entraider."

Son collègue Tom donnera également cours. "Je dispenserai les cours de technique et métier du livre, c’est-à-dire tout ce qui concerne les commandes, la chaîne du livre, etc. Je donnerai également cours de littérature belge et histoire contemporaine. J’ai moi-même suivi cette formation à Liège il y a quelques années, et ces cours sont indispensables."

Actuellement, la formation compte 10 inscrits pour 16 places disponibles.